Видео, което стана популярно онлайн, предизвика нови критики срещу нравствената полиция в Иран. На записа се виждат полицаи, които качват 14-годишно момиче в полицейска кола в столицата Техеран и го отвеждат. Нафас Х. и нейна приятелка и връстничка, която също е арестувана, не са носили хиджаб.

По закон жените в Иран са длъжни да носят хиджаб. Насилието, което понякога нравствената полиция прилага срещу нарушителите на закона, е спорен въпрос, а последният такъв случай бързо бе разкритикуван от опозиционни политици, предаде ДПА, цитирана от БТА

"Колко време ви е необходимо да разберете, че тази политика за мюсюлманския дрескод е провал и ще доведе единствено до още недоволство?", написа в X Асар Мансури, лидер на реформаторския Народен съюз.

В социалните мрежи видеозаписът с момичетата засенчи новините за заплахите за война между Иран и Израел. Много потребители написаха, че системата в страната трябва да се засрами от себе си за това, че се отнася с дете по този начин.

A video released by @ensafnews shows Iran's "morality" police violently arresting and beating two teenage girls on June 21 in Tehran over hijab. The mother of one of the girls says her face and neck were bruised, her lips swollen, and her clothes torn.pic.twitter.com/E00SvTuUYG