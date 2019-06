Хеликоптер се разби в сграда на „Седмо Авеню” в нюйоркския квартал Манхатън, съобщава „Ройтерс”, позовавайки се на съобщение от американската противопожарна служба.

54-етажното здание се намира на няколко пресечки северно от емблематичния площад „Таймс скуеър“.

На мястото на инцидента са изпратени десетки линейки и пожарни автомобили.

По информация на медиите в САЩ, един човек е загинал, като най-вероятно това е пилотът на машината. Там е и кметът на Ню Йорк Андрю Куомо. По думите му няма пострадали от живеещите в сградата.

Според очевидци, хеликоптерът е извършил аварийно кацане на покрива на сградата. При падането на машината е избухнал пожар, който е бил потушен.

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44