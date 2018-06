Евродепутати и чиновници от ЕС, които отиваха на парламентарната сесия в Страсбург, стояха блокирани няколко часа във влака заради прекъсване на електрозахранването във френската железопътна мрежа, съобщи говорителят на ЕП Жауме Дуч, цитиран от Франс прес.

"Доста колеги са блокирани във влака, включително заместник-говорителката на пресслужбата" Маржори ван ден Брьоке, съобщи той в Страсбург.

Ван ден Брьоке пусна в "Туитър" снимки на еврочиновници, излезли от спрелия влак на поле във Франция под буреносно небе.

"Вследствие проблем с електрозахранването влакът Талис от Брюксел до Страсбург има 240 минути закъснение. Екипите ни работят по отстраняване на проблема възможно най-бързо", съобщи Талис в "Туитър".

