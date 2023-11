Часове след освобождаването на 24 заложници – 13 израелци и 11 тайландски и филипински граждани, след 49 дни в плен на „Хамас“, семействата им започнаха да споделят емоционални снимки от първата среща с тях.

Кадрите на малки деца и възрастни жени, прегръщащи близките си, бързо обиколиха социалните мрежи и медиите, предизвиквайки емоционални реакции.

Сред тях е семейството на 37-годишния Йони Ашер. В плен са били неговата съпруга Дорон Ашер Кац (34 г.) и дъщерите им Раз (5 г.) и Авив (2 г.).

Ашер не е могъл да се свърже със семейството си в продължение на часове и е разпознал съпругата, децата и тъщата си на видеозапис на заложници на „Хамас”.

Aviv Asher, 2.5y, Raz Asher, 4.5y, and mother Doron, were kidnapped from Kibbutz Nir-Oz on Oct 7th by the terror organization #HamasisISIS

Returned to Israel last night to Schneider Children's Medical Center. Photo credit: Schneider Center. Photos approved by the family pic.twitter.com/vKekDlkGZC