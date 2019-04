Експлозии избухнаха в три църкви в Шри Ланка по време на литургии за Великден, предадоха световните агенции. Взривове е имало и в три хотела. Съобщава се за най-малко 40 жертви и стотици ранени.

Данните за жертвите и ранените са различни. АФП съобщава за най-малко 42-ма загинали и около 150 ранени. Според Си Ен Ен обаче жертвите са най-малко 80, а ранените - над 200.

Властите предупредиха, че броят на жертвите и пострадалите се разминава, тъй като в църквите е имало много хора. Болниците са препълнени, а в районите на взривовете цари хаос.

#SriLanka : A third explosion reported near the Kingsbury Hotel and Shangri-la Hotel in the city of Colombo. Several casualties reported. #lka pic.twitter.com/ZtUMy3Ozsg

Обект на атаките са три луксозни хотела, посещавани от чуждестранни туристи, църква в столицата Коломбо, както и два храма извън столицата - едната северно от Коломбо, а другата в източната част на острова.

Шестте експлозии са станали почти едновременно. Властите предполагат, че поне две от тях са предизвикани от атентатори самоубийци.

Все още никой не е поел отговорност за атаките, които властите вече определиха като тероризъм.

Social media videos shows the chaos at the church where first explosion was reported in Negombo.

More than 20 persons killed and over 200 reportedly injured so far. #lka#SriLanka pic.twitter.com/dkKmKZjnvd