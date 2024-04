Десетки полети бяха отменени заради бурята „Катлийн“, която връхлетя Обединеното кралство. Издадени бяха жълти предупреждения за вятър, а поривите достигнаха скорост до 70 мили в час.

В същото време бурята предизвика най-топлия ден в годината досега, а температурите достигнаха 20,9 градуса в Сантън Даунхам, Съфолк, съобщи „Гардиън“.

Около 140 заминаващи и пристигащи полета бяха отменени на летищата в Ирландия и Обединеното кралство. Пътниците останаха блокирани в Единбург, Белфаст, Манчестър и Бирмингам.

Метеорологичната служба издаде жълто предупреждение за времето в северозападната и югозападната част на Англия и части от Северна Ирландия, Шотландия и Уелс.

Storm Kathleen ramps up as it nears western Europe, becoming a powerful mid-latitude cyclone.



Kathleen is expected to bring strong winds, heavy rain, and snowfall to the United Kingdom over the weekend. pic.twitter.com/Tc4AtPP8qb