Най-мощната буря от над 30 години насам връхлетя Норвегия. Стихията събори покриви на къщи и прекъсна електричеството.

Ураганни ветрове с пориви до 180 км/ч удариха някои части на скандинавската страна, съобщи Асошиейтед прес.

Някои райони бяха наводнени, а авиокомпаниите и фериботите преустановиха работа. Затворени бяха училища, пътища, тунели и мостове.

В градче североизточно от Берген, втория по големина град в Норвегия, рано в четвъртък автобус с 14 пътници е бил отнесен от пътя, но се е разминал без пострадали.

Bridge shakes in Norway because of Storm Ingunn #CycloneIngunn #Ingunn #StormIngunn #Norway #Frøya #Norwegische pic.twitter.com/jtcNN1VsHl