Бой за тоалетна хартия в австралийски супермаркет в събота подтикна полицията да призове за спокойствие след инцидента, предизвикан от свързаната с коронавируса паника в страната.

Разпространен видеоклип показва три жени, които се дърпат една за друга за косите и крещят, докато се сражават за голяма опаковка от много търсената стока на пътеката на хранителен магазин в Сидни.

All because of toilet paper pic.twitter.com/XGtLeXrKJ5