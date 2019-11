Първата по рода си българска хип хоп формация Bobo & The Gang представя нов сингъл и част от нов, втори албум. Събитието е на 13 ноември в софийския клуб "Терминал 1". Зад бандата и нейните експерименти между хип хоп, фънк, соул, джаз и рок стоят някои от най-изявените ни музиканти. Това са Борислав Димитров Bobo – вокал, Росен Ватев – ударни, Ангел Дюлгеров – китара, Ивайло Топсън Стайков – клавир, Стойко Милев – бас, Борис Jaka Спасов – програминг, Владислав Мичев – тромбон, и Волен Милчев – беквокал. Не за първи път, техен специален гост е саксофонистът Димитър Льолев. Затова може да се каже, че той е неофициалният, девети член на Bobo & The Gang.

Бобо и компания са заедно от 2010 г. През 2012-а на фестивала Spirit of Burgas са на една сцена с Ms. Dinamyte, Tinie Tempah и Busta Rhymes. Нашите момчета подгряват също концертите на Jessie J и KRS One, а през 2014-а делят сцената със Stereo MC’s в Шумен. Първият самостоятелен албум на Bobo & The Gang – „Говори”, излиза през 2017 г.

Бобо и Росен Ватев разказват за предстоящия концерт, за новите песни, за съчетанието от хип хоп и live band, за мултифункционалността на артистите, за приятелството и професионализма, за опита от миналото и мечтите в музиката.

- Сутрин сте по-скоро кисели или по-скоро свежи и готови за новия ден?

Бобо: Със сигурност не сме кисели, но не сме и свежи...

Росен Ватев: По-средата е положението.

Бобо: По-скоро сме позаспали. Привечер, като залезе слънцето, ставаме силни.

Росен: Не правим изключение от цялата гилдия.

- Какво ще му е специалното на концерта на 13 ноември?

Бобо: Специалното са трите нови парчета. Ще направим първата копка към новия ни втори албум. Надяваме се да е готов в близките 2-3 месеца.

Росен Ватев: Ще има и официална премиера на пилотния сингъл към албума, което си е отделно парче от другите три. Ще има и специално направено за нас осветление. Ще имаме и специален гост – саксофонистът Димитър Льолев, с когото ще станем деветима човека на сцената. Митко е специален човек и изключителен музикант. Той участва и в първия ни албум. А е специален и защото не всеки път излиза с нас на сцената, а само при специални поводи – като този на 13 ноември.

- Bobo & The Gang е специална банда, защото в концепцията й има две на пръв поглед изключващи се понятия – хип хоп и live band. Това не е ли малко странно за България?

Бобо: Има крещяща нужда от такива банди, защото виждаме какво се случва с популярната музика, става все по-минималистична и все по-далеч от корените на джаза и на фънка. Затова банди като нашата са като изчезващи видове и гъзерия, както му казваме ние. Затова приемаме като предизвикателство тази група и като алтернатива на всичко, което ни залива.

- А дали почитателите ви оценяват тези усилия?

Бобо: Да. И това се вижда постоянно. Хората ни благодарят, че имаме това отношение към музиката. Доста скъпо удоволствие е да си в група. То е като мисия и призвание. А ние вече не сме на по 20 години и повече ни отива да правим такива неща, отколкото програмирани бийтчета.

- Казвате, че тази музика отива на възрастта ви. Колко по-жива може да е музиката? Каква е следващата стъпка, какво трябва да се случи след 10 години, например?

Бобо: Ние не спираме да експериментираме в различни проекти. Но това е нещо, което ни събира, и което всеки иска да прави – отвъд работата и професионалните ангажименти. ние се различаваме от другите по това, че съумяваме успешно да миксираме различните стилове, производни на хип хопа. Вървим по стълбицата от блуса към джаза, фънка, рока и хоп хопа. Това е еволюцията на тази музика.

Росен Ватев: Освен това ние сме мултифункционални, а в Bobo&The Gang сме избрали да приложим на максимум тази мултифункционалност. И за разлика от другите места, на които свирим – не слагаме жанров етикет на това, което правим. Абсолютно свободни сме да се изразяваме по начина, по който усещаме нещата.

- Колко е важно да знаеш какъв човек стои до теб в студиото или на сцената?

Бобо: Това е от изключителна важност, защото ние сме един механизъм. Ако има елемент, който не сработва, или не се разбираме чисто енергийно, това ще пречи на целия процес и на енергията на сцената. Смея да кажа, че ние сме като едно голямо семейство. Свирим заедно от вече десет години, а се познаваме отпреди това. И сме толкова близки, че всеки знае всичко за всеки. При нас не е като да си наемеш музикант, и тази близост се усеща.

Росен Ватев: Освен музиката, ни събира и приятелството. Затова държим на този дух и на тази атмосфера.

Снимка: Даниел Димитров

- Как се превключва от Jeremy? на Лили Иванова или от ТubeHedzz на Bobo&The Gang? Не се ли побърква човек в един момент?

Росен Ватев: Има лека шизофрения във всичко това, но само на пръв поглед. Аз гледам от съвсем друг ъгъл и той е, че аз съм станал музикант, защото харесвам всички тези стилове. Израснал съм с всякакъв тип музика, защото родителите ми са музиканти. Чувствам като свое призвание да свиря в проектите, с които съм се ангажирал. Не е бреме за мен, а удоволствие и желание да дам максимално качествена енергия.

- Какво си тананикаш в момента?

Росен Ватев: В момента си тананикам само Bobo & The Gang. Правим нови тракове и има едно парче, което не ни излиза от главите. Мисля, че новите ни неща стават доста добре.

- Продължавате да пеете на български. Това емоционален избор ли е, или стратегия, или нещо друго?

Бобо: Ние сме в България и правим музика за България, и най-вече – сме българи. Не виждаме смисъл да правим нещо, което не ни идва отвътре. Ако решим да правим пробив навън, може и да направим експеримент с езика. Засега сме локални и държим на това. Българският е много красив език, ако знаеш как да боравиш с него.

- Бобо, от 18-годишен е в дълбоките води на музиката. Какво от тези години е останало и до днес?

Бобо: Целият път оттогава досега ми е оказал влияние. Със сигурност работата ми с толкова много артисти и жанрове ме е изградила като музикант и в момента мога да изляза на сцената със самочувствие, без да имам съмнение в това, което правя. „Снайпер рекърдс“ беше една голяма школа – там се учих да пиша от най-добрите, и това е моята сила, защото аз пиша текстове за много други изпълнители.

Снимка: Даниел Димитров

- Някой от тези хора подкрепят ли те и днес като музикант?

Бобо: Да, разбира се – всички. И Спенс, и Белослава харесват Bobo & The Gang.

- Има ли шанс в Bobo & The Gang да се появи друг основен вокалист, например – женски?

Бобо: Не. Но сме мислили да привлечем други изпълнители за конкретни парчета, но това се планове от бъдещето. Но Bobo & The Gang - това съм аз и другите (Смее се – бел. а.).

- Какви са спомените ти от „Дим да ме няма“, 2012 г. Като че ли тогава всички, които не те познаваха, разбраха за теб.

Бобо: Да. Тогава не се спирах. Имаше голям успех тази песен. Но това не беше моето, защото никога не съм смятал да правя комерсиална поп музика. Но и беше добър опит – да имаш фенове тийнейджъри. Отдавна имахме планове да направим нещо заедно с Графа.

- Какви са мечтите ви в музиката?

Бобо: За мен е важно да имаме публика, да имаме сцена и въобще – да има условия да се твори. За да може човек да има смелостта да бъде себе си в музиката и да не се спира от това, че няма интерес или че повечето млади хора слушат по-елементарна музика. Винаги трябва да се иска повече.

- Свободата липсва ли ти в момента?

Бобо: Да. Защото е трудно да имаш голяма банда и да правиш нещо мащабно, когато знаеш че алтернативната сцена е за доста тесен кръг от хора. Публиката е концентрирана в София, а ми се иска всеки град да има клубове за жива музика, да се слуша джаз, а не просто бийтове... Такива са моите мечти. Не хвърча в облаците, въпреки че съм отворен за всякакви неща. Най-важното нещо е средата.

Росен Ватев: В моята глава не съществува разделение. Музиката е нещо глобално. Тя е нещо, което има за цел да е връзка между хора и да има послание. И аз искам българската сцена да се развива и разбира се нямам нищо против да свиря навсякъде по света.

- А изкушаваш ли се да създаваш музика?

Росен Ватев: Да, от 3-4 години пиша музика, смелост ми дадоха хората около мен – като Бобо и Ангел Дюлгеров. Имам две парчета в новия албум на ТubeHedzz и едно – в предстоящия на Bobo & The Gang. Дори в момента работя по интрото за концерта на 13 ноември.