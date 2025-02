Филмовата индустрия обича завръщанията – особено когато са грандиозни. Тази година един от най-дискутираните филми, който може да изненада всички на предстоящите награди „Оскар“, е „Веществото“ (The Substance). Със своя провокативен сюжет, визуална дързост и брилянтното изпълнение на Деми Мур, филмът на френската режисьорка Корали Фаржеа вече предизвиква вълни от реакции сред критици и зрители.

Филм, който не се страхува да шокира

„Веществото“ разказва за мистериозен серум, който обещава перфектна младост и красота – но на каква цена? Историята, напомняща смесица от класически боди-хоръри и модерна социална сатира, се превръща в психологическо и визуално пиршество, което оставя публиката без дъх.

Филмът направи фурор на фестивала в Кан, където бе аплодиран за своята дързост и оригинален подход. Особено внимание привлече Деми Мур, която влиза в една от най-силните роли в кариерата си. Със своето дълбоко емоционално и физически изискващо изпълнение, тя вече е спрягана за номинация за „Оскар“ в категорията за най-добра актриса.

Ще успее ли „Веществото“ да пробие в основните категории?

Исторически погледнато, хорър жанрът рядко получава заслуженото признание на наградите на Академията. Въпреки това през последните години заглавия като „Бягай!“ (Get Out), „Формата на водата“ (The Shape of Water) и „Всичко, навсякъде, наведнъж“ (Everything Everywhere All at Once) доказаха, че нестандартното кино може да триумфира на най-голямата сцена.

Съществуват реални шансове „Веществото“ да попадне в номинациите за най-добър филм, най-добър режисьор (Корали Фаржеа), най-добра актриса (Деми Мур) и най-добър оригинален сценарий. Ако това се случи, филмът ще затвърди тенденцията за по-голямо признание на жанровите филми в престижните категории.

Според последните прогнози на водещи кино критици, The Substance продължава да се утвърждава като сериозен претендент за Оскарите. Деми Мур вече е в разговорите за „най-добра актриса“, а Фаржеа може да стане една от малкото жени режисьори, номинирани за наградата. Специално внимание се обръща и на визуалните ефекти и грим, които допринасят за шокиращата трансформация на героинята на Мур.

Деми Мур – завръщане към върха

Една от най-големите атракции на „Веществото“ безспорно е Деми Мур. Актрисата, която през 90-те беше сред най-големите звезди в Холивуд, постепенно се отдръпна от светлината на прожекторите. С този филм обаче тя доказва, че не само се завръща, но и е готова да се бори за най-голямото признание в индустрията.

Ако бъде номинирана, това ще бъде първата ѝ номинация за „Оскар“, което допълнително ще подхрани интереса към филма и неговата кампания. Възторжените реакции към изпълнението ѝ подсказват, че наградният сезон може да се окаже изключително успешен за нея.

Заслужава ли „Веществото“ Оскар?

Силните теми, внушителната режисура и смелото изпълнение на Деми Мур правят

„Веществото“ един от най-запомнящите се филми на годината. Въпросът е дали Академията ще посмее да го отличи. Ако филмът успее да пробие в ключовите категории, това ще бъде още една стъпка към признаването на хоръра като сериозен и значим жанр в световното кино.

С оглед на последните прогнози и реакциите на критиците, The Substance е филм, който не бива да се подценява. Остава да видим дали ще успее да направи пробив в номинациите и да се превърне в един от най-големите успехи на Оскарите 2025.

