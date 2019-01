Те обожават музиката на Флойд, Цепелин и Щурците, но песните, които създават, са част от ново течение в алтернативната музика. Още по-хубавото е, че звукът на Innerglow минава отвъд балканската локация, на която е създаден.

Тодор Ковачев – вокали и кийборд, Матей Христосков – ударни, и Петър Желев – китара, са обединени от желанието да носят „Вътрешно сияние“ – не само на тези, които ги слушат, но и да го съхранят в тях самите. И точно това е разковничето и After You, и Rising Sun, и най-новият им сингъл Chained In Love да не губят отражението от личната култура на създателите им, от приемствеността между поколенията и емоционалността на всеки един в Innerglow.

Снимка: Петя Митрева

Ние сме рокаджии, запалени по електронната музика, но запазили любовта си към класиките. Думите са на Тодор и най-добре описват марката Innerglow, която по думите му „носи и мистичност, и нежност, а и говори за мелодичност“. Доказателството е всеки нов запис, но и всеки момент, който Тодор, Матей и Петър споделят на живо с публиката. Следващата такава възможност в София е на 22 февруари.

Кои са те?

Innerglow е част от лейбъла „Хомеовоксмюзик“ на китариста на група „Остава“ – Георги Георгиев. Започват като квартет през 2017. През май същата година издават първия си сингъл – After You. През февруари 2018 г. излиза и втория – Rising Sun.

Кино, спорт и музика са трите думи, които най-добре описват Тодор Ковачев – вокали и кийборд (екс Краш). Той е спортен журналист, от доста години пише филмови рецензии. Шегува се, че често композира песни, докато отразява мачове, защото няма време да прави всичко поотделно. „Усещам се, че почти всичко, което съм записал на телефона си като мелодия, върви със звук от някакъв мач“, разказва той.

Снимка: Петя Митрева

Матей Христосков на ударните също е пример за личност с доста интереси. Разбира се, музиката е на първо място, редом с уроците по барабани, които преподава на деца от Музикалното училище. Свири в Крекхаус и Мюзикохолик, а преди това е бил в Еволюшън, Вайпърфиш и Рок Ънноун Пърсънс. Преводач е на филми от английски на български. Спортува активно. „Дойде ли зимата, качвам се на борда и откачам“, обобщава с усмивка Матей.



Снимка: Петя Митрева

Китаристът Петър Желев учи последна година музикална педагогика. Казва, че всичките му занимания са свързани с музика – тон режисура , композиране, прави бийтове, както и Матей. Едва 16-годишен е, когато с приятели сформира група в родната Варна. По-късно се присъединява към Рок Ънноун Пърсънс, където свири и Матей.

Снимка: Петя Митрева

За информация на всички заинтересувани, от тримата само Матей има сериозна приятелка. Останалите две трети от Innerglow са свободни.

Снимка: Даниел Димитров

Тодор, Матей и Петър – за музиката и приятелството

Операторът на видеото към Chained In Love каза, че се е опитал да ви представи като новите секс богове, а пък името на групата Ви означава вътрешно сияние. Не става ли твърде божествено всичко около вас?

Тодор: Не се приемаме за богове. Името дойде от желанието да опишем музиката си само с една дума. То носи и мистичност, и нежност, а и говори за мелодичност.

Матей: Имаме сияние в нас самите и гледаме да го разпространяваме към околните.

Петър: Хубавото на нашето име е, че може да се интерпретира по различни начини, както и музиката ни.

Заедно ли създавате музиката, която изпълнявате?

Матей: Chained In Love е първата песен, което написахме заедно. Идеята дойде от Тодор, но после се събрахме заедно и направихме аранжимента и завършения вид на парчето.

Снимка: Даниел Димитров

Само на английски ли смятате да пеете и занапред?

Тодор: За нас музиката отдавна е толкова универсална, че езикът не е от толкова голямо значение. Смятаме, че с английския може да стигнем до повече хора – не само в България. Винаги сме искали Innerglow да е нещо универсално като стил и затова езикът си дойде естествено.

Кои са любимите ви групи? За концерт на коя банда бихте дали последните си пари?

Матей: Пинк Флойд – от раз!

Тодор: Фен съм на големите класики – Пинк Флойд, Лед Цепелин, Куин, Бийтълс. В последните години слушаме и по-модерни неща. Много сме повлияни от електронната музика. Ние сме рокаджии, запалени по синтезатори и електронна музика, но запазили любовта си към класиките.

Петър: Напоследък преоткривам модерните електронни стилове, особено биг рум хаус, дръм енд бейс, дъбстеп и т.н. Въпреки че и аз съм повлиян от групите от 60-те и 70-те години.

Снимка: Петя Митрева

За българска музика има ли място в сърцата ви?

Петър: „Остава“ е моя много любима група. Радваме се, че ги познаваме и са ни помагали.

Матей: Има много готини български групи – Фънки миракъл, Дайо, а от по-старите – Щурците.

Тодор: Появяват се все повече нови готини неща и за нас е чест, че сме част от някакво ново течение на алтернативна музика. С някои от тях сме правили и общи концерти.