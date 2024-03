Андреа Бочели, най-обичаният тенор в света и най-продаваният изпълнител на класическа музика, ще отпразнува 30 години невероятна кариера през 2024 г.

По този повод маестро Бочели се завръща в България за уникален концерт под звездите на 14 септември на стадион „Васил Левски“ в София.

През последните три десетилетия емблематичният изпълнител на класическа и поп музика влезе в сърцата на милиони хора с гласа си и вдъхнови много артисти със своя живот. Българската публика ще има възможност да стане свидетел на грандиозен концерт на маестрото това лято.

Признат в цял свят като пионера на италианската вокална традиция, Андреа Бочели е роден в италианската област Тоскана и е продал над 90 милиона копия от своите албуми в цял свят. Той усъвършенства певческите си умения под ръководството на своя ментор Franco Corelli и за първи път става известен, като печели музикалния фестивал в San Remo през 1994 г.

По същото време започва и блестящата си кариера с класически произведения, изпълнявайки шедьоври от оперния репертоар на сцената и така Бочели печели успешно както любителите на операта, така и тези на поп музиката.

През годините маестро Бочели чупи всички възможни рекорди на музикалната индустрия, свири на всички важни световни сцени, печели възхищението на папи, аристократи, музикални и филмови звезди и издава 17 студийни албума. Още албумът Romanza от 1997 г. е един от най-продаваните албуми на всички времена, а Sacred Arias от 1999 г. е най-продаваният албум с класическа музика на солов изпълнител в историята.

Албумът Sì дебютира директно на първо място в класациите за албуми на Великобритания и САЩ, превръщайки се в първия номер едно албум на Бочели и в двете страни. Албумът е емблематичен и с дуета със сина на изпълнителя - Матео Бочели. Последният албум Believe от 2020 г. е един вид „духовна автобиография“, която съчетава свещени песни и песни, които говорят на душата. Той съдържа добре познати популярни песни (от You'll Never Walk Alone до Amazing Grace), както и оригинални песни - композирани от самия Бочели и Енио Мориконе.

През 2021 г. Бочели преодолява още едно ново житейско предизвикателство - изминава повече от 350 км на кон като част от поклонническо пътуване от базиликата „Свети Петър“ в Рим, където получава и благословията на папа Франциск, до родния си град Лаятико в Тоскана. „Пътуването - Андреа Бочели“ се превръща и в популярен телевизионен документален филм, който се фокусира върху културното и духовното пътуване на артиста.

Билетите за концерта Андреа Бочели влизат в продажба от 8 март.