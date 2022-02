Случаят с вързаните бебета отново показа, че трябва да има камери в болничните заведения. Това мнение изрази в ефира на bTV Radio Пламен Таушанов, председател на Асоциацията за закрила на пациентите.

„Повече от две години твърдим, че трябва да има камери навсякъде – спешни отделения, неонатологии, педиатрии, детски градини. Това създава правна сигурност и за двете страни“, обясни той.

Той коментира и конкретния случай в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен.

„Няма никаква необходимост децата да бъдат вързани извън възможното имобилизиране единствено на ръката, на която се прави вливане. Друг е въпросът, че тези деца би трябвало да бъдат придружавани от майките си – те да ги успокояват, а не просто вързани, майките ги няма с дни, и съвсем естествено децата да пищят“, допълни Таушанов.

Той заяви, че въпросното връзване е практика у нас от 30 години. „Трябва да се вземат мерки, да се види кой какво е правил, кой не е свършил нещата, кой за какво отговаря, и съответно да се направят изводи и да се променят нещата за цялата система“, каза още той.

По думите му трябва ясно да се разпише какви ангажименти има персоналът и какви родителите. „В други държави има и тъй наречените болногледачи. В България все още няма“, допълни Таушанов.

Той препоръча на всички граждани, които видят нередност в болница, да сигнализират веднага.