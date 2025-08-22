Български гражданин е арестуван по обвинения в международен трафик на наркотици. Операцията в пристанището на Чивитавекия е проведена от римската Guardia di Finanza и служители на Агенцията за митници и монополи, информира италианският сайт Rai.

По време на проверки на превозни средства, слизащи от кораб, пристигащ от Барселона, Guardia di Finanza (италианската финансова полиция) се фокусира върху полуремарке, превозващо привидно легитимен товар: сватбени рокли, лекарства и храна за животни. Превозното средство е проверено и благодарение отчасти на кучета за откриване на наркотици.

Те откриват 68 целофанови плика, съдържащи марихуана, скрити сред товара.

Скритите сред товара в камиона му наркотици са били над 81 килограма марихуана, чиято стойност може да е надхвърлила 450 000 евро.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK