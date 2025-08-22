Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че „не е планирана“ среща между руския и украинския президент, въпреки опитите на САЩ да организират среща, предаде АФП.

„Среща не е планирана“, каза Лавров в интервю за Ен Би Си в предаването „Meet the Press with Kristen Welker“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повиши очакванията за бърз среща между лидерите, като обяви, че двамата са се съгласили да се срещнат след неговата среща с президента Володимир Зеленски и европейски съюзници в Белия дом.

Лавров заяви пред американската телевизия, че руският президент Владимир Путин е „готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред за срещата бъде готов“, като добави, че той „въобще не е готов“.

По-рано тази седмица Лавров определи срещата в Белия дом като „неумел“ европейски опит да се промени позицията на Тръмп относно Украйна, договорена с Путин на среща в Аляска миналата седмица.

Той също така попари надеждите за среща между Путин и Зеленски за разрешаване на конфликта, който е в своята четвърта година, като постави под въпрос легитимността на украинския президент и повтори максималистичните претенции на Русия.

„Има няколко принципа, които Вашингтон смята, че трябва да бъдат приети, включително липса на членство в НАТО и обсъждане на териториални въпроси, а Зеленски е казал „не“ на всичко“, посочи Лавров.

Руският президент Владимир Путин многократно е заявявал, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но има някои въпроси, които трябва да бъдат решени, преди такава среща да се състои, каза Лавров в четвъртък.

Путин е поставил под въпрос легитимността на Зеленски заради отлагането на изборите в Украйна поради войната. Лавров заяви, че въпросът с легитимността трябва да бъде решен, преди Москва да може да подпише какъвто и да било документ с Киев.

Руският външен министър обвини Украйна, че не желае „справедливо и трайно уреждане” на конфликта, започнат от Москва през 2022 г., докато дипломатическите усилия се ускоряват под натиска на американския президент Доналд Тръмп.

„Украинският режим и неговите представители показват съвсем ясно, че не са заинтересовани от справедливо и трайно уреждане“, заяви Лавров на пресконференция след среща с индийския си колега в Москва, предаде АФП.

Той добави, че всяко разполагане на европейски военен контингент в Украйна ще бъде „неприемливо“ за Москва, докато текат дебати за гаранциите за сигурност, които Западът би могъл да предостави на тази страна. „Чужда намеса на част от украинската територия би била напълно неприемлива за Русия“, посочи руския външен министър.

Всяка среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски, с цел да се сложи край на конфликта в Украйна, трябва да бъде подготвена „много внимателно“, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

