dalivali.bg
София
сега Дъжд 27°
16 Краткотраен дъжд 29°
17 Краткотраен дъжд 26°
18 Разкъсана облачност 26°
19 Незначителна облачност 25°
Последни
новини
Дъжд
Космическо време

Последни новини

Заради ремонт на трамвайни релси: Временна организация на движението в центъра на София

Заради ремонт на трамвайни релси: Временна организация на движението в центъра на София

След взаимните обвинения и закана за иск за клевета: Кога става ясно какво е натровило гостите на голямата сватба?

След взаимните обвинения и закана за иск за клевета: Кога става ясно какво е натровило гостите на голямата сватба?

ГДБОП разкри първа измама, свързана с превалутирането заради еврото

След 25 години мълчание: Изкуствен интелект върна гласа на британска художничка (ВИДЕО)

„Драмата на раздвоението“ по Яворов се падна на матурата по БЕЛ

След раздяла с партньора си: Опитна парашутистка скочи от 4600 метра и загина

Израел категорично отхвърли доклад на подкрепяна от ООН агенция, потвърждаващ масов глад в част от ивицата Газа

Социалният министър: За 8 месеца са установени 2300 случая на работа без трудов договор

Разрешават изкуствения интелект на матурите в Дания

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг
Светът

Земетресение в Румъния

Трусът е бил на дълбочина 15 километра

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:24 ч. 22.08.2025 г.

Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано днес следобед в 14:18 часа местно време в югозападния румънски окръг Горж, според данни на Националния институт по геодинамика, цитирани от Аджерпрес.

Трусът е бил на дълбочина 15 километра, а епицентърът му е бил на 16 километра северозападно от град Търгу Жиу, на 67 километра североизточно от Дробета-Турну Северин, на 81 километра южно от Дева и на 93 километра западно от Ръмнику Вълча.

Други две земетресения с магнитуд 4,4 бяха регистрирани на 13 февруари в югоизточния окръг Бузъу и на 11 май в източния окръг Вранча.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
В Испания затварят плажове заради смъртоносен морски обитател

В Испания затварят плажове заради смъртоносен морски обитател
След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж

След трагедията в Несебър: Експерт с шокиращи разкрития за парасейлинга на същия плаж
От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ

От 3 града излизат на протест заради критичното състояние на майката и детето, ударени от АТВ
„Шпигел“: Има задържан за атаката по „Северен поток“

„Шпигел“: Има задържан за атаката по „Северен поток“
Избухна пожар над Сливница (СНИМКИ, ВИДЕО)

Избухна пожар над Сливница (СНИМКИ, ВИДЕО)
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Ла Мари от "Чамбао" за спокойствието и музиката
Снимка: Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Летни рецепти с ергенки - на Ladyzone.bg
Снимка: Гласът на Бургас и морето
Гласът на Бургас и морето
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин