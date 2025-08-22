Джон Болтън критикува американския президент след срещата му с Путин

ФБР претърсва дома бивш съветник на Тръмп по въпросите на националната сигурност

ФБР проведе претърсване в дома на Джон Болтън, одобрено от съда, като част от разследване, свързано с националната сигурност, според лице, запознато с въпроса, предава Си Ен Ен.

Служители на ФБР са в близост до дома на бившия съветник по националната сигурност на САЩ в района на Вашингтон, окръг Колумбия.

Те са разговаряли с човек на верандата на къщата, а най-малко четири до шест агенти бяха забелязани да влизат вътре, съобщава още Си Ен Ен.

Снимка: Ройтерс

Пред Си Ен Ен Болтън заяви, че не е знаел за действията на ФБР и че ще проучи въпроса по-подробно.

В публикация в социалните медии директорът на ФБР Каш Пател написа, че агентите са „на мисия“, но не стана ясно дали се отнася за претърсването.

Президентът Доналд Тръмп многократно е нападал бившия си съветник по националната сигурност, докато беше на поста, като най-скоро през този месец заяви, че медиите „постоянно цитират уволнени неудачници и наистина глупави хора като Джон Болтън“.

Снимка: Ройтерс

Президентът също така прекрати охраната на Болтън от Тайните служби в рамките на няколко часа след началото на втория си мандат през януари.

