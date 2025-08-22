dalivali.bg
След взаимните обвинения и закана за иск за клевета: Кога става ясно какво е натровило гостите на голямата сватба?
ГДБОП разкри първа измама, свързана с превалутирането заради еврото

След 25 години мълчание: Изкуствен интелект върна гласа на британска художничка (ВИДЕО)

„Драмата на раздвоението“ по Яворов се падна на матурата по БЕЛ

След раздяла с партньора си: Опитна парашутистка скочи от 4600 метра и загина

Израел категорично отхвърли доклад на подкрепяна от ООН агенция, потвърждаващ масов глад в част от ивицата Газа

Социалният министър: За 8 месеца са установени 2300 случая на работа без трудов договор

Разрешават изкуствения интелект на матурите в Дания

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението срещу шофьора на АТВ-то в Слънчев бряг

Бар накара клиенти да платят по 2 евро такса за фоновата музика
България

Заради ремонт на трамвайни релси: Временна организация на движението в центъра на София

Дейностите засягат кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:13 ч. 22.08.2025 г.

От 25 август ще започне ремонт на трамвайния релсов път при кръстовището на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Граф Игнатиев“, съобщават от Столична община.

Ремонтът е изключително належащ и неотложен. Съобразен е да бъде извършен в летния период, когато обичайно намалява трафикът в града. 

Проектът се финансира от Столична община и се изпълнява от „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Ще бъде обновена релсова крива (75 метра единичен коловоз). Ремонтът обхваща само конкретния участък, като монтажът на новите релсови елементи е възможен единствено от съседния коловоз, при изключване на напрежението в контактната мрежа. 

Нови находки: 13 гроба и накити бяха открити при ремонта на художествената академия

Това не позволява движение на пенделни трамваи в непосредствена близост до зоната на строително-монтажни работи.

Не е предвиден ремонт на релсовия път върху мостовата конструкция на бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“. За времето на ремонта ще бъде въведена временна организация на движение, която е съобразена с осигуряването на безопасно и защитено протичане на работния процес, както и сигурност при придвижването на гражданите. Направено е всичко възможно за организиране на алтернативен автобусен маршрут. Променя се движението на трамвайните линии преминаващи в района.

По ул.“Граф Игнатиев“, съгласно действащата организация не се допуска навлизане на превозни средства. Трамвайното трасе по ул. „Граф Игнатиев“ и прилежащата пътна настилка не са предвидени за натоварване от тежкотоварни превозни средства. Това създава риск от компрометиране на настилката и последващи дефекти. 

Автомагистрала

Движението на пенделни трамваи би било възможно единствено в условия на напълно обезопасено трамвайно трасе, изолирано от останалите участници в движението, както и при наличие на спирки в двете посоки. В противен случай се нарушават изискванията на Закона за движение по пътищата и се създават рискове за пешеходци, велосипедисти и пътния трафик.

Извеждането и експлоатацията на трамвайни мотриси в участъка между пл. „Журналист“ и МС „Витоша“ не е подходящо решение за продължителен период от време, тъй като участъкът е отдалечен от трамвайно депото, което сериозно ще затрудни техническото обслужване, а при авария – извеждането на мотрисите. Осигуряването на по-голям брой заместващи автобуси е затруднено предвид техническата и кадрова възможност на „Столичен автотранспорт“ към момента.

TW FB M
Тагове:
