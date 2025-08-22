Жена е подала сигнал, че е била измамена в онлайн платформа, че средствата ѝ ще бъдат превалутирани и е изгубила пари.

Получихме сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България, каза пред журналисти старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)-МВР, цитиран от БТА.

Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широко известно приложение за криптирана комуникация, обясни комисар Владимир Димитров.

Сума от около 10 000 лева е била пренасочена към криптоплатформи, други онлайн платформи за разплащания и битови сметки и услуги. Част от финансовите средства са възстановени, но друга част вече са използвани, обясни той. По думите му към момента всичко води към азиатска държава.

Старши комисар Димитров уточни, че от ГДБОП не са разкрили случая, а са получили сигнал за измамата. Това е първата компютърна измама във връзка с въвеждането на еврото. Жертвата се свърза с нас, заведен е сигнал, започната е полицейска проверка и случаят ще бъде докладван на прокуратурата в близките дни, каза още той.

Този профил на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация тя е била информирана, че ако не започне процес по прехвърляне на нейните финансови средства в служебна сметка на тази платформа, те ще бъдат изгубени. Също така ѝ е било казано, че няма да може да използва приложението за онлайн разплащания и банковата карта, свързана с него.

Жертвата се е подвела по две фишинг съобщения, предоставила е свои данни и е извършила няколко разплащания по служебна банкова сметка, посочена от измамниците. Впоследствие приложението ѝ за онлайн разплащания е било превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него, включително кодовете за двустепенна верификация и други данни, необходими за управление на приложението, обясни старши комисар Димитров.

Жертвата е използвала световно известно приложение за онлайн разплащания. Измамниците са комуникирали с нея чрез чат приложение за криптирана комуникация, използвайки логото на институцията. Те са се представили за поддръжка на приложението и са я информирали, че трябва да започне процес по преобразуване на нейните левове в евро, каза старши комисар Димитров.

От ГДБОП апелират българските граждани да бъдат изключително внимателни, когато става въпрос за въвеждането на еврото. Превалутирането и преобразуването на банкнотите и монетите ще се извършва само от Българската народна банка, търговските банки в България, както и от "Български пощи". Всякакви съобщения – фишинг съобщения, SMS-и, комуникация в чат приложения, имейли, публикации в социални мрежи – категорично са измама, тъй като в страната има ред, по който ще бъде извършено преобразуването от лев в евро, коментира старши комисар Димитров.