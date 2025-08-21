Започват обученията за смяната на левовете в евро в пощенските станции в по-малките населени места.

В село Бели извор живеят 700 души. Докато пръска асмите, Иванка Кръстева обяснява, че няма никакви притеснения, но и няма какво да обменя.

В пенсионерския клуб също са спокойни. Пощата им е една от най-модерните в областта, а доверието в служителката е безрезервно.

Обмяната ще става с документ за самоличност и с пълномощно по образец, ако се сменят левове в полза на друго лице, обясняват от „Български пощи“.

Упълномощеният трябва да носи лична карта, оригиналното пълномощно и копие от личната карта на упълномощителя.

„Това, което не бива да притеснява хората, е, че ние ще сканираме личните карти, но ще ги запазваме в софтуера. Другото, което притеснява хората, е как служителите ще изчисляват еврото, те няма да го смятат. Има софтуер, който вече е създаден при въвеждане на еврото. Равностойността ще излиза и на хартия, и на системен бон“, обясни Малинка Михайлова, ръководител на Областна пощенска служба – Враца. 

Категорично – подправени евробанкноти през пощите няма как да циркулират, тъй като станциите се зареждат само с банкноти от БНБ и търговската банка, с която дружеството оперира.

Обучението на служителите продължава и в момента. Клоновете ще са снабдени със СОТ и видеонаблюдение.

„Безплатната обмяна със сигурност е гарантирана да бъде до средата на 2026 г. След това ще видим как вървят процесите, дали има някакви трудности“, заяви Димитър Недялков, зам.-министър на транспорта.

Съветът е обмяната да се извършва само в поща или в банка, за да няма измамени.

