Глобалният алианс за борба с измамите установи през пролетта на 2025-та година, че през последните няколко години потребителите са загубили на 1 трилион долара всяка година от измамници. Измамите се променят в синхрон на изкуствения интелект, но се опират най-много на изконните човешки слабости и изкушения.

Кои са най-успешните онлайн измами и защо хората ги допускат - в студиото на bTV коментира киберекспертът Ясен Танев.

От ГДОБОП съобщават, че най-честите измами са в сферата на инвестиции и в сферата на романтика - това се появява като нов сегмент - хора, които се подлъгват очевидно от самота, започват да правят грешки, за които си плащат.

Експерът даде пример с животинския свят - Когато антилопите са в стадото, лъвовете не могат да ги атакуват и да хванат жертвата си, затова изчакват да се отделят от стадото. Така работят и киберпрестъпниците - да ни изведат от комфортната, позната зона, коментира Танев.

Поведението тип "На мен никога няма да ми се случи" е много измамно - паролите са ни едни и същи, паролата на телефона ми е с еднакви цифри - онзи, който най-малко се пази, хакерите него нападат. Танев говори за 7-те смъртни гряха, които резонират на киберпрестъпността и поводи да се случва.

Похотта изцяло покрива идеята за романтичните измами. Не говорим само за хората, които са сами. Дори и най-страшното - педофилите, дори и те биват експлоатирани, тези, които имат незадоволен сексуален глад също са жертви. Завистта също е голяма възможност за хакване - не можем да получим това, което нямаме и киберпрестъпността го използва.

Пример: Някой има мобилен интернет на телефона си в държава, извън европейския съюз, вие нямате и от завист, че той може да види какви са прогнозите за времето например, вие отивате и сканирате QR код в хотела.

Чревоугодничество - консуматорството е вектор за атака в интернет. Гняв, също - много лесно кликаме, когато сме ядосани. Ленността - няма да си изтрия приложенията, които не изпозлвам, няма да си направя ъпдейта - мързелът се оказва също възможност за киберпрестъпността.

Хотелите в Турция, Египет, кликаме уж да платим нещо, а плащаме на престъпник. Директно сканираме QR код, за да се обадим на някого, закачаме се за него, но така започват да ни следят, насчват ни към сайтове, установяват контрол над нас.

Хората сме трудно променяеми и доста мързеливи, заяви експертът като обобощение на причините защо успяваме да бъдем измамени в интернет и съветва - ако нещо не разбираме - да не се занимаваме с него. Заключвайте данните си и подбирайте - както програмите, така и приятели си.

