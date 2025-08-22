Официалните резултати от микробиологичните изследвания, свързани със случая на стомашно-чревно разстройство след сватбено тържество в Сливенска област, ще бъдат обявени в понеделник. Това съобщиха от Областната дирекция на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Над 100 души – деца и възрастни от различни области в страната, са с оплаквания от стомашно-чревно разстройство и висока температура след тържеството, състояло се на 17 август в село Филаретово, община Котел. Общият брой на гостите е бил около 800.

Храната на събитието не е домашно приготвена, както беше съобщено в началото, а е била осигурена и сервирана от кетъринг фирма от село Ябланово. Това уточни вчера пред bTV Новините булката Илмие Чауш.

Тя разказа още, че когато са опитвали да се свържат с кетъринга, оттам първоначално не вдигали телефона. При позвъняване от страна на нейния баща обаче, който реагирал гневно – започнали да се оправдават. По думите на жената след това организаторът е започнал да се укрива.

А от фирмата, след като ни отговориха на обаждането - вдигна мъж, който заяви, че само са организирали доставянето на храната, масите и шатрите, както и че не сме се обадили на правилното място.

Той обвини и семейството, че не било осигурило тоалетни и чешми за измиване на ръцете.

Собственикът на фирмата „Хепи Дей 2024“ Гюлсюм Кьобашиева е коментирала пред БТА, че не е присъствала на тържеството и отрече фирмата ѝ да носи отговорност за заболяванията.

Тя предположи, че причина за оплакванията може да е разпространен летен вирус с подобни симптоми в село Ябланово и околните населени места. Кьобашиева е заявила, че ще заведе съдебен иск за клевета срещу булката заради публично отправените обвинения.

За изясняване на случая е сформиран екип от служители на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните. Взети са проби за микробиологично изследване от заболелите.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK