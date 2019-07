Часовете по кормуване да се увеличат от 31 на 42 е решено на работна група в Министерството на образованието и науката, съобщи за предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио Красимир Георгиев - председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България.

С 3 ще се увеличат часовете по кормуване на автомагистрала, като така те ще станат общо 6. По думите му в момента над 90% от школите нарушават правилата и не спазват методиката, по която трябва да се обучават бъдещите шофьори.

За да се затегне контролът се обсъжда да бъдат въведени GPS – устройства в учебните коли, които да проследяват маршрутите и километрите, които изминава всеки курсист, обясни още Георгиев. Той прогнозира, че ако предложението бъде прието, цената на шофьорските курсове ще скочи до около 800 лева.