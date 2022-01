В рамките на ОП “Околна среда” за следващия програмен период би следвало да има заделени 30 милиона евро, които са за подпомагане с около 6200 евро на човек, който реши да си закупи електромобил.

Това обясни в ефира на bTV Radio вицепремиерa и екоминистър Борислав Сандов.

“Говорим за нов електромобил и говорим за хора, които живеят в населени места с превишени нива на финни прахови частици. Идеята е на първо място да намалим замърсяването от транспорта, чрез подпомагане на хората с около 20% за закупуването на нов електромобил и така да се намалят драстично емисиите”, обясни той.

Попитан дали ще има изисквания какъв трябва да е старият автомобил, за да се субсидира конкретния шофьор, Сандов обясни:

“Всеки, който реално закупи нов електромобил ще бъде подпомогнат по този начин. На всички ни е ясно, че човек, който има много стар автомобил вероятно не може да си позволи да си закупи чисто нов електромобил. В този смисъл ще бъде абсурдно, ако ние стимулираме хората първо да си закупят стар автомобил, който иначе не ползват само и само да могат да влязат в тази програма”, топълни екоминистъра. Повече за условията за субсидиране, както и за вендинг машините за пластмаса, чуйте в прикачения звуков файл.