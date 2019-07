В тол системата ще влизат автомагистралите, пътищата от първи клас и част от второкласната мрежа. За това са се разбрали на среща между бизнеса и МРРБ, съобщи в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV радио изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

По думите му има напредък относно договарянето на обема на тол системата, както и по отношение на цените, които ще заплащат шофьорите. Не е ясно още как ще се отчита използването на пътищата, които не са включени в новата система.

Според Арабаджиев няма да се стигне до вариант, при който да се налага на шофьорите да заплащат както тол такси, така и винетки.

„Системата трябва да се тества, за да се добие реална картина какъв е обемът на транзитния трафик и какви са превозите в страната, защото към момента няма реална статистика“, допълни той.

Липсата на окончателен вариант за размера на тол таксите не дава възможност да се прогнозира с колко и дали ще поскъпнат стоките за потребителите, посочи още Арабаджиев.