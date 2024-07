В часовете след като Джо Байдън обяви оттеглянето от предизборната надпревара в САЩ редица известни личности публично изразиха подкрепата си за вицепрезидента Камала Харис.

„Първото ми решение като кандидат на партията през 2020 г. беше да избера Камала Харис за мой вицепрезидент. И това беше най-доброто. Днес искам да предложа пълната си подкрепа за Камала като кандидат на нашата партия тази година. Демократи, време е да се обединим и да победим Тръмп. Нека направим това“, обяви Джо Байдън в профила си в Х на 21 юли.

Актрисата Джейми Лий Къртис описа Харис като „надеждна и изпитана“ и добави, че тя е „яростен защитник на правата на жените и цветнокожите, а посланието ѝ е надежда и единство за САЩ във време на голямо национално разделение“.

Певицата Кейти Пери публикува видеопослание в Instagram, в което пее „това е женски свят и ти си щастливка, че живееш в него“.

Реагирайки на решението на президента Байдън да се откаже, водещият на токшоу и комик Джон Стюарт публикува едносричен пост в X, които гласи: „Легенда“.

А носителката на „Оскар“, актриса и певица Барбара Стрейзънд, написа в X:

„Джо Байдън ще остане в историята като човек, който постигна значителни постижения през 4-годишния си мандат. Трябва да сме му благодарни за това, че отстояваше нашата демокрация“.

Междувременно звездата от „Фокус-мокус“ Бет Мидлър нарече Байдън „истински американски патриот“ и написа в X:

„Той беше фантастичен президент и ми е болно, че обстоятелствата бяха толкова уникални и исторически, че той беше принуден да се откаже. Той е най-редкият политик, достоен човек, който живее според ценностите си.“

So of course, the ever gracious Trump gives Biden another kick with his hobnailed boot as Biden steps down: “Joe Biden was the worst president in history”…but as we all know, with DJT, every accusation is a confession. Thanks for the confirmation, schmuck!