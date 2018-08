Звезди и знаменитости от целия свят скърбят и отдават почит на Арета Франклин, починала днес на 76 години от рак. Почит вече отдадоха Доналд Тръмп и Барак Обама, предадоха световните агенции.

Снимка: Reuters

Трудно е да си представи човек един свят без нея. Тя бе не само уникална блестяща певица, но нейният ангажимент към защитата на гражданските права имаше незаличимо въздействие върху света, написа в „Туитър” Барбра Стрейзънд.

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) August 16, 2018

Нейният глас, нейното присъствие, нейният стил, никой не правеше нещата по-добре от нея, тя беше наистина Кралица на соул музиката. Ще ни липсваш!, написа певецът Лайнъл Ричи.

Her voice; her presence; her style

No one did it better

Truly the Queen of Soul

I will miss you!@ArethaFranklin #QueenOfSoul pic.twitter.com/Gw5XEhsxjH — Lionel Richie (@LionelRichie) August 16, 2018

Загубата на Арета Франклин е удар за всеки от нас, който обича истинската музика, музиката за сърцето, за душата и църквата. Нейният глас бе уникален, нейният начин да свири на пиано беше безценен, тя беше една от моите любими пианисти, написа в Инстаграм Елтън Джон.

The loss of @ArethaFranklin is a blow for everybody who loves real music: Music from the heart, the soul and the Church. Her voice was unique, her piano playing underrated – she was one of my favourite pianists. pic.twitter.com/ug5oZYywAz — Elton John (@eltonofficial) August 16, 2018

Моля се за невероятния златен дух на Арета Франклин, каза в "Туитър" Даяна Рос.

I’m sitting in prayer for the wonderful golden spirit Aretha Franklin. — Ms. Ross (@DianaRoss) August 16, 2018

Ти ще властваш като Кралица завинаги, се казва в изявление на Куинси Джоунс, в което той си спомня за професионализма, класата, изискаността и умиротвореността на певицата - качества, типични за една истинска кралица.

I treasured every moment that we spent together from working in the recording studio, to performing on the steps of the Lincoln Memorial, or simply hangin’ in the kitchen, & I will miss her dearly. RIP Ree-Ree...You will reign as the Queen forever. pic.twitter.com/Gyr3q13n8P — Quincy Jones (@QuincyDJones) August 16, 2018

В продължение на над 50 години тя трогваше душите ни, се казва в изявление на бившия американски президент Бил Клинтън, в което се припомня и, че първото музикално училище на Арета е била църквата и изпълненията й са били заредени с наученото там.

Снимка: Reuters

Клинтън казва, че винаги ще е благодарен за подкрепата на Арета, в това число и за изпълненията й на двете му церемонии по встъпване в длъжност като президент, както и за нейната подкрепа за кампанията за борба със СПИН.

Снимка: Reuters

В „Туитър” Пол Маккартни пък призовава всички да благодарят за красивия живот на Арета, която бе Кралицата на нашите души. Тя ще ни липсва, но споменът за нейното величие като музикант и за нея като невероятно човешко същество ще останат с нас завинаги, допълва той.

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Ани Ленъкс пък пише в „Туитър”, че Арета Франклин е била просто несравнима.