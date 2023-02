Още един колкото тежък, толкова и трогателен момент след разрушителното земетресение в Турция, отнело хиляди човешки живота и в Сирия. Един от тях е на майка, която ражда под развалините в сирийски град. Тя умира след раждането, но нейното бебе оцелява.

В социалните мрежи се появи шокиращо видео, на което се вижда как мъж тича с новороденото в ръце, а други се притичат на помощ с топло одеяло, в което да бъде увито.

The moment a child was born His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

