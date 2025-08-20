При потушаване и гасене на пожари, причинени от петрол, водната филмообразуваща пяна (AFFF) е златният стандарт, но тя съдържа така наречените „вечни химикали“, които не се разграждат и са свързани с рискове за здравето и околната среда, пише Phys.org. Повече за нея може да видите във видеото:

Един потенциален претендент за замяна на тази пяна, идва от Cross Plains Solutions, базирана в Далтън, Джорджия, където главният технологичен директор и управляващ партньор Дейв Гарли ръководи разработването на пяна, направена от соеви зърна, наречена SoyFoam.

„Хубаво е да имаме нещо, което е действително ефективно срещу пожарите, но също така да не е опасно за хората, които го използват, или тези, които би трябвало да защитава“, каза Гарли.

При тестове SoyFoam е показал потенциал в същите случаи, при които отдавна се използва AFFF.

След като пламъците угаснат, за разлика от AFFF, соевата пяна не се задържа в почвата или водата. Тя е биоразградима и не оставя вечните химикали. Поради тази причина SoyFoam облекчава много тревоги при употреба на пяната вместа като ферми или ниви.

Снимка: Reuters

Продуктът е сертифициран като златен в GreenScreen- програма, която прави оценка въз основа на безопасността на химически съставки, като гарантира, че не съдържат опасни химикали и насърчава по-безопасни алтернативи.

Преминаването към SoyFoam не изисква ново оборудване. Оттогава те са тествали пяната при пожари на трева, храсти, конструкции и превозни средства и дори пожари в зърнобаза и селскостопанска техника.

След тестовете анализи са потвърдили, че реколтата е без токсини. Пяната е ефективна както при естествени материали, така и при пожари с течни горива, което я прави „два продукта в едно“.

