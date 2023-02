Разтърсващи кадри на деца, които се изваждат изпод руините на разрушените сгради в Турция и Сирия след мощния трус бяха публикувани в световните агенции и социалните мрежи.

Във видео, разпространено в Ройтерс, се вижда как спасители вадят малко дете от развалините в сирийския град Азаз.

На други кадри в Туитър група мъже вадят малко момиченце от дупка в Турция. За щастие то е невредимо. Уплахът му обаче е голям.

A little girl who was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey

