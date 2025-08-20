През юни лекарите в болницата в Шанхай – Чанжен, постигнаха медицински пробив, като спасиха пациент, чийто врат беше счупен след удар от роботизирана ръка.

Изправени пред безпрецедентен случай, хирурзи извършиха процедура по редукция и фиксация и за първи път използваха иновативна техника със „сателитни плочи“. Два месеца по-късно пациентът се възстановява.

При приемането му шийният отдел на гръбначния стълб на пациента беше изместен с 33 милиметра, причинявайки парализа на високо ниво и сърдечен арест – ситуация, която по думите на лекарите е „смъртна присъда“.

Изправено пред този изключително рядък глобален случай, семейството на пациента не се отказва, което кара лекарите да поемат предизвикателството.

В операционната зала те разчитат на своите задълбочени анатомични познания и микрохирургичен опит, за да отстранят внимателно масивен хематом, да се справят с тежки сраствания и деформации и след три часа да подредят прецизно напълно откъснатите и изкълчени шийни прешлени.

От решаващо значение е, че екипът използва иновативната техника за фиксиране със „сателитни плочи“ – спомагателна стоманена плоча, добавена към конвенционалната фиксация – за да осигури изключителна стабилност на реконструирания гръбнак.

Това е първият път, когато подобен метод е бил приложен в екстремен случай от този вид някъде по света.

Преди операцията хирургическият екип извършва щателна оценка на състоянието на пациента, разработвайки подробни планове за действие в непредвидени ситуации и точна хирургична пътна карта, за да се справят с всеки възможен риск.

След операцията пациентът е преместен обратно в болницата в родния си град за рехабилитация, като лекарите в Шанхай държат връзка със семейството му и всяка седмица проверяват какво е състоянието му.

