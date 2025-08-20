Турското правителство обмисля да въведе по-тежки присъди за непълнолетни лица, извършили престъпления, след убийството в Анкара на мъж от двама тийнейджъри.

За това съобщи в социалната мрежа Х министърът на правосъдието на страната Йълмаз Тунч, който каза, че предстои да бъдат преразгледано правните разпоредби, които намаляват наказанията за престъпления, извършени от непълнолетни.

Тунч съобщи, че правителството обмисля ново законодателство, за да предотврати въвличането на непълнолетни в престъпления и да защити обществената сигурност.

Първата стъпка ще бъде преразглеждане на намаленията на наказанията, които понастоящем се предоставят съгласно член 31 от турския наказателен кодекс за лицата на възраст между 15 и 18 години.

Съгласно действащото законодателство, доживотните присъди могат да бъдат намалени на 12 до 15 години, а другите наказания се намаляват с една трета, уточнява турската редакция на Дойче веле.

Сред поправките, планирани от правителството, правосъдният министър посочи и осигуряване на възможност осъдените непълнолетни да изтърпяват наказанията си в затвори от затворен тип, а ако се прецени, че са реабилитирани, да могат да бъдат преместени в образователни центрове.

По думите на Тунч четирима заподозрени са били арестувани във връзка с убийството на 22-годишен мъж миналата седмица в квартал Кечийорен в Анкара, където той е бил смъртоносно намушкан след спор с двама братя на 14 и 17 години, предаде БТА.

В публикацията си той споменава и случая на Матия Ахмет Мингуци, 16-годишен младеж от турско-италиански произход, убит през януари в Истанбул, след като бил нападнат от младежи на 15 и 16 години.

Според министъра на правосъдието подобни престъпления, в които са замесени непълнолетни под 18 години, са се превърнали в "проблем, на който трябва да бъде обърнато специално внимание".

Тунч уточни, че законопроектът ще бъде внесен в парламента в началото на новата законодателна година. Той подчерта, че целта е "да се защитят най-добрите интереси на детето, като същевременно се гарантира обществената безопасност".

Според Турския статистически институт броят на малолетните, въвлечени в престъпления в Турция, е нараснал с 13 на сто през миналата година в сравнение с 2023 г.

Данните, публикувани от Института на 1 август, показват, че на първо място сред престъпленията, в които са замесени деца, са случаите на нанасяне на телесни повреди и кражби.

