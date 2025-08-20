dalivali.bg
600-тонната църква в Швеция продължава пътуването към новия си дом (ВИДЕО)

Тя прави път за разширяването на най-голямата подземна мина за желязна руда в света

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:11 ч. 20.08.2025 г.

Тълпи от хора се събраха в сряда, за да наблюдават как забележителната шведска църква в Кируна продължава преместването си в нов дом, за да се направи път за разширяването на най-голямата подземна мина за желязна руда в света, пише Ройтерс.

Хората наблюдаваха как 600-тонната, 113-годишна църква, която беше повдигната от основите си с крик и преместена върху специално построено ремарке, продължи пътя си по криволичещия път, разширен специално за това пътуване.

Снимка: Ройтерс

Боядисаната в червено църква - една от най-големите дървени конструкции в Швеция, често избирана за най-красивата - продължи 5-километровото си пътуване до крайната си дестинация в чисто новия център на град Кируна.

Снимка: Ройтерс

Ръководител на проекта, участващ в преместването, заяви, че напредъкът ще бъде по-бавен, отколкото във вторник, тъй като има някои „тесни места“ за навигация.

Преместването е част от 30-годишен проект за преселване на хиляди хора и сгради от града в Лапландия.

Снимка: Ройтерс

