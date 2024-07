„Благодарни сме на съда за признаването на сериозната несправедливост, която госпожа Хем е търпяла повече от четири десетилетия“, посочват още те в изявление. По това време прокурорът не е предоставял доказателства, които биха оневинили жената.

Адвокатите обвиняват властите, че са пренебрегнали „противоречивите“ изявления на Сандра Хем и са скрили доказателства, уличаващи тогавашния полицай Майкъл Холман.

В хода на разследването е установено, че той се е опитал да използва кредитната карта на жертвата на убийството.

При освобождаването на госпожа Хем съдия Райън Хорсман, коментира че няма "никакви доказателства, че тя е извършила престъплението освен объркващите ѝ изявления по това време, които я свързали с него".

За разлика от това има „доказателство, което пряко свързва Майкъл Холман с това престъпление и с местопрестъплението“.

Sandra Hemme, whose murder conviction was overturned after she served 43 years in prison, is now free — despite objections from Missouri's attorney general. https://t.co/w0aahaG8vV