“Обърнете внимание на Балканите. Повярвайте ми, получаваме информация, че Русия има големи планове”. Това заявява на брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Видеото с изказването му се разпространява в социалните мрежи.

"Москва използва Близкия изток, а сега и Балканите, за да отвлича вниманието. Ако западните държави и другите страни по света не направят нищо, там ще има нов взрив. Това не е нищо ново", заявява Зеленски.

"Има криза между страните на Балканите и тя не е от вчера. Точно затова Русия се намесва там, така че една балканска държава да воюва срещу друга. Русия държи да насочва прожекторите. Има разлика, когато помагаш на една страна и когато трябва да разделиш тази помощ и внимание между няколко от тях“, посочва украинският президент.

