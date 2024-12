В сряда в социалните мрежи се появи видеоклип, за който се твърди, че показва склад в Сирия, натъпкан с каптагон - наркотик, който превърна страната в наркодържава по времето на бившия президент Башар Асад.

Съобщава се, че големият склад се е намирал в щаба на военна дивизия близо до Дамаск, която е била командвана от брата на Асад - Махер. Си Ен Ен не може да провери местоположението веднага.

Глас, който коментира видеото, казва, че това е „един от най-големите складови обекти за производство на каптагонни хапчета“. На пода се виждат купчини хапчета, както и оборудване за производство на наркотици.

Ако се потвърди, откритието ще подкрепи твърденията на Съединените щати и други страни, че режимът на Башар Асад е участвал в активен износ на наркотика.

Каптагонът се превърна в значителен социален проблем в съседните арабски държави и подтикна някои от тях да започнат преговори с бившия сирийски режим за ограничаване на трафика му.

Това е силно пристрастяващ наркотик, съдържащ предимно амфетамин, който понякога се описва като „кокаина на бедните“. Според проучвания от последните години годишната търговия с този наркотик възлиза на милиарди долари.

More footage of Captagon drugs and their factories is resurfacing in Syria after Assad collapse pic.twitter.com/zOclvqo9yH