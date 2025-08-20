Американският президент Доналд Тръмп призова за оставката на члена на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиса Кук, номинирана от Джо Байдън, след като ръководителят на Федералната агенция за жилищно финансиране (Federal Housing Finance Agency – FHFA) Бил Пулте я обвини в измама с ипотечни кредити, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пулте публикува в социалните мрежи твърдения, че през 2021 г. Кук е подала документи за два ипотечни заема – за имот в Мичиган и за такъв в Атланта – като и в двата случая е заявила, че това е нейното основно жилище. Двете заявления са били подадени в рамките на 14 дни. Към публикацията си Пулте е приложил изображения, за които твърди, че съдържат подписа на Кук, без да представи други доказателства. Той посочи, че ще изпрати информацията като сигнал до Министерството на правосъдието.

"Когато някой извърши ипотечна измама, той подкопава доверието и почтеността на нашата система", написа Пулте.

Тръмп реагира с публикация в социалните мрежи, заявявайки: "Кук трябва да подаде оставка, веднага!!!".

От УФР засега отказват коментари по темата пред медиите.

Обвиненията са поредна ескалация на атаките на Белия дом срещу УФР. Пулте, чиято агенция по принцип няма много общо с централната банка, многократно е критикувал председателя Джером Пауъл както в социалните мрежи, така и в телевизионни интервюта, припомня "Уолстрийт Джърнъл". През юли той бе част от група представители на УФР, които поставиха под съмнение скъпоструващия ремонт на централата на институцията.

Лиса Кук беше професор по икономика в Щатския университет на Мичиган, когато Байдън я номинирана през 2022 г. за част от седемчленния Управителен съвет на УФР. Мандатът ѝ изтича през 2038 г. Досега в работата си тя последователно е подкрепяла решенията на президента Джером Пауъл и мнозинството във Федералния комитет за отворения пазар (FOMC).

Напрежението се задълбочава на фона на вече настъпили промени в ръководството на УФР. По-рано този месец гуверньорът Адриана Куглер подаде оставка. Тя не посочи официална причина, но според "Уолстрийт джърнъл" решението е изненадало колегите ѝ и е последвало разкриването на финансови операции, които са нарушили затегнатите правила на централната банка за личните финансови сделки.

Оставката на Куглер даде възможност на Тръмп да номинира свой кандидат за Управителния съвет това лято. Той предложи един от най-близките си икономически съветници – Стивън Майран, който очаква одобрение от Сената.

Атаките на Белия дом срещу централната банка се засилват на фона на продължаващите оплаквания на Тръмп, че президентът Джером Пауъл и други членове на УФР досега не са намалили основните лихвени проценти на нито една от петте срещи по паричната политика през тази година.