Синът на известния испански актьор Родолфо Санчо е осъден на доживотен затвор за убийството на колумбийски пластичен хирург, след което е разчленил тялото му, съобщава високопоставен полицейски служител.

Съдът призна за виновен Даниел Санчо – готвач, който прави видеоклипове в YouTube, по три обвинения – предумишлено убийство, укриване на тяло и укриване на чужди документи.

Убийството на Едвин Ариета Артеага е извършено миналата година в хотелска стая на в тайландски ваканционен курорт край бреговете на Южен Тайланд. Санчо бе арестуван през август миналата година, скоро след жестокото престъпление.

По време на съдебния процес в четвъртък стана ясно, че 30-годишният мъж е убил Артеага, след като двамата се скарали, и е поставил части от тялото му в найлонови торбички, след което ги е изхвърлил на острова.

