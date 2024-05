През август миналата година министерството внесе в парламента искане за одобрение на покупката на самолетите от пето поколение F-35 Lightning II, което представлява "първата стъпка" към придобиването на тези летателни апарати от страна на Румъния, след като преди това решението беше одобрено от Върховния съвет за отбрана на страната.

Покупката на 32-те машини се оценява на 6,5 милиарда долара, посочва изданието DefenseRomania.

Очаква се страната да се сдобие с модерните американски изтребители около 2030-2032 г.

Румъния все още се снабдява с изтребителите от четвърто поколение F-16

Дотогава военновъздушните сили на Румъния продължават да се снабдяват с изтребителите от четвърто поколение F-16, които се възприемат като преходен вариант.

Първите 12 изтребителя F-16 Fighting Falcon Румъния купи на старо от Португалия през 2016 г., после договори още пет, като последният 17-ти апарат пристигна в страната през март 2021 г.

Така първата ескадрила F-16 влезе в експлоатация през 2023 г., а сумата, платена за тази покупка на Португалия и Съединените щати, възлиза на около 1 милиард долара, според изданието MonitorulApararii.

