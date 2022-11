При стрелба в кампуса на Университета на Вирджиния късно снощи загинаха трима души и двама бяха ранени, съобщи полицията в “Туитър”, като добави, че заподозреният все още е на свобода и е "въоръжен и опасен", предаде “Ройтерс”.

Breaking News: A student gunman was at large after fatally shooting three people and wounding two others at the University of Virginia, the authorities said. https://t.co/1EoIBkDdnq

Университетската полиция идентифицира като заподозрян студента Кристофър Дарнел Джоунс и заяви, че в неговото издирване са се включили множество служби.

В имейл, изпратен до студентите, заместник-ректорът на университета препоръча те да потърсят безопасно място и да изпълняват инструкциите за действие при подобни случаи, тъй като ситуацията остава напрегната.

BREAKING: #BNNUS Reports



The University of Virginia campus in Charlottesville is currently on lockdown due to an active shooter, according to UVA Emergency Management.



There have been reports of possible fatalities, and UVA officials suspect's image has just been released. pic.twitter.com/ATyl0Y8ssW