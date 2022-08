Трима души бяха убити и шестима ранени в сряда при намушкване с нож в детска градина в китайската провинция Дзянси, съобщи агенция АФП, като се позова на полицията.

"Гангстер с шапка и маска" нахлу в частната детска градина, съобщи агенцията в Туитър.

#UPDATE Three people were killed and six others injured in a knife attack Wednesday at a kindergarten in southeast China's Jianxi province.



A "gangster wearing a cap and mask" stormed the private kindergarten in Anfu county, police said. The 48-year-old suspect is still at large