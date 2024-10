Той прекарва живота си в инвалидна количка и за него най-обикновените неща са най-големите му мечти.

„Напускам този свят и прекарвам по-голямата част от времето си в един далечен, наречен Азерот“, започва Матс Стеен във филма, като думите му са произнесени от актьор, въвеждащ публиката във виртуалния пейзаж, познат на играчите на World of Warcraft.

„Там,“ продължава той, “веригите ми са разкъсани и мога да бъда такъв, какъвто искам да бъда.“

Родителите откриват, че синът им, който страда от мускулна дистрофия на Дюшен и през по-голямата част от живота си се придвижва с инвалидна количка, изпитва много от това, което изпитват другите млади хора на неговата възраст - общуване, приятелство, любов.

„Той се роди преди повече от 35 години, а ние живяхме под един покрив с него в продължение на 25 години, 4 месеца и 15 дни“, разказва Робърт Стин пред Би Би Си.

Матс умира през 2014 г.

„След това той почина. Той страдаше доста тежко от болестта, с която се беше родил. И ние смятахме, че е живял самотен и изолиран живот, без да изпитва любов, без да е важен или да променя живота на другите хора, защото само това виждахме. На следващия ден след кончината му вмъкнахме в блога му малък пост, в който пишеше, че е починал, както смятахме, че трябва да направим, след като прекарваше толкова много време в света на игрите. Тогава започнаха да пристигат имейли, в които се разказваше за силните връзки на хората с Матс. И това беше повратният момент в собствения ни живот. Смъртта му беше и началото на историята, защото през 10-те години, откакто той почина, научихме толкова много за него“, казват родителите му.

Доколко е възможно един онлайн аватар да представлява истински човек?

Двойният живот на Матс Стин е изследван за първи път през 2019 г. от норвежката обществена телевизия NRK, а след това в статия на BBC News, което вдъхновява норвежкия режисьор Бенджамин Ри да разкаже историята като документален филм.

„Мисля, че неговата история задава някои въпроси, които са наистина актуални днес“, казва той.

„Възможно ли е да станеш приятел с някого, когото никога не си срещал? Възможно ли е да изпитате любов към някого, когото никога не си срещал? И колко близко приятелство можеш да имаш с човек, с когото никога не си говорил, а само си писал? И в същото време мисля, че това говори за разликата между поколенията, за увлечението на моето поколение по игрите - аз съм на 35 години - и пребиваването във виртуален свят. Матс наистина съзря в тази игра. Също така, както приятелите, така и семейството на Матс са ми казвали, че към края на живота си той наистина е искал да има значение. Изглеждаше, че е живял толкова кратко, но искаше да бъде запомнен“, казва режисьорът.

