Не липсвали и предизвикателства - вълни, силно течение, водовъртежи и дезориентиране на моменти през нощта

Цанко Цанков плува 130 км по Дунав без неопрен и помощни средства (СНИМКИ)

Поредно изключително постижение на български екстремен плувец в открити води.

Снимка: Цветелин Цветанов

Той плува почти 24 часа без прекъсване.

Шампионът Цанко Цанков покори река Дунав, плувайки без прекъсване, без неопрен и помощни средства, в продължение на денонощие в българския участък на реката от Видин до Оряхово.

На финала той бе посрещнат като герой.

Цанков е световен шампион по плуване в ледени води. Преминал е 5 от 7-те най-тежки океански маратони.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK