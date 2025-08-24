Поредно изключително постижение на български екстремен плувец в открити води.
Той плува почти 24 часа без прекъсване.
Шампионът Цанко Цанков покори река Дунав, плувайки без прекъсване, без неопрен и помощни средства, в продължение на денонощие в българския участък на реката от Видин до Оряхово.
На финала той бе посрещнат като герой.
Цанков е световен шампион по плуване в ледени води. Преминал е 5 от 7-те най-тежки океански маратони.
