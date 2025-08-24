От 22 ч. на 25 август (понеделник) до 6 ч. на 26 август (вторник) ще бъде спряно движението в тръбата за Варна.

При изпълнение на дейностите, пътуващите към Варна ще се пренасочват от 30-ти км на автомагистралата при пътна връзка „Витинска река“ по път I-1 София – Ботевград и път II-17 и ще продължават по магистралата при п. в. „Ботевград“, съобщиха от АПИ.

През нощта на 27 август (сряда) от 22 ч. до 6 ч. на 28 август (четвъртък) ще бъде ограничено преминаването в тръбата за София. Обходният маршрут в посока столицата ще бъде от п. в. „Ботевград“ по път II-17 и път I-1 София – Ботевград и ще продължат по магистралата при п. в. „Витинска река“.

Дейностите ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

