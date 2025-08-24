Криминалната служба на митниците в Литва проведе претърсване на предприятие в Каунас, което произвежда оборудване за пречистване на вода, и задържа 11 души – служители, ръководители и шофьори от Молдова и България.

Според данните на ведомството, компанията се е опитала да изнесе промишлено оборудване в Русия под прикритието на фиктивен получател от Португалия. Бяха иззети няколко тона оборудване на обща стойност около два милиона евро, както и два камиона с инсталации.

„Компанията е разработила сложна сенчеста схема за доставки на продукция в Русия: формален купувач е била Португалия, но всъщност стоките са минавали през България и Турция“, отбелязаха митничарите.

Започнало е досъдебно разследване за нарушение на международните санкции. На двама от задържаните е наложена мярка за неотклонение – подписка.

