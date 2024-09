Фентъзи поредицата на Джоан Роулинг „Хари Потър“ завладя кино екраните и превърна непознати лица в истински световни звезди.

Сега писателката търси нови актьори, които да изиграят ролите на Хари Потър, Рон Уизли и Хърмаяни Грейнджър в нов телевизионен сериал.

Актьорите Даниел Радклиф (35), Ема Уотсън (24) и Рупърт Гринт (36), които участваха във всичките осем части на филмовата поредица и пораснаха на големия екран пред любителите си, се нуждаят от по-млади наследници.

Джоан Роулинг публикува покана за кастинг в платформата X. Търсят се млади актьори от Великобритания и Ирландия, които през април 2025 г. ще бъдат на възраст между 9 и 11 години.

Това предполага, че снимките ще започнат тогава.

Децата трябва да изпратят два кратки видеоклипа до 31 октомври, в които описват, наред с други неща, близък до сърцето им член на семейството, приятел или домашен любимец.

Американската телевизия HBO си е осигурила вече правата върху сериала. Планирани са седем сезона - по един сезон на книга.

