Флагът на Великобритания бе снет от сградата на Европейския съвет, където протичат срещите на върха на страните членки.

Видеото със снемането на флага е публикувано на страницата на Съвета в „Туитър”.

The UK flag is removed from the @EUCouncil building in Brussels as the country leaves the EU at midnight pic.twitter.com/uzI2ERRoB0