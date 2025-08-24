dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 24°
15 Незначителна облачност 24°
16 Разкъсана облачност 24°
17 Разкъсана облачност 24°
18 Незначителна облачност 23°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Тръмп планира да разположи войски от Националната гвардия в Чикаго

През 2024 г. в Чикаго са регистрирани 573 убийства, което е с 8% по-малко от предходната година

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:06 ч. 24.08.2025 г.

Администрацията на Тръмп от седмици планира да разположи войски от Националната гвардия в Чикаго като част от разширената кампания за борба с престъпността и имиграцията, съобщиха американските медии.

Пентагонът е изготвил планове, които биха могли да мобилизират няколко хиляди членове на Националната гвардия в третия по големина град в страната още през септември, съобщи вестник „Вашингтон Поуст“, цитирайки анонимни източници, запознати с въпроса, предаде БГНЕС.

Пентагонът отказа да потвърди информацията. „Няма да спекулираме с бъдещи операции. Министерството е организация, която се занимава с планиране и постоянно работи с други партньорски агенции по планове за защита на федералните активи и персонал“, заяви представител на Министерството на отбраната. 

Доналд Тръмп: След Вашингтон „безопасни“ ще станат Чикаго и Ню Йорк

Информацията идва след като президентът Доналд Тръмп разположи войски от Националната гвардия този месец в столицата Вашингтон, където друг представител на Министерството на отбраната съобщи, че персоналът скоро ще носи оръжие.

На 22 август Тръмп каза, че Чикаго и Ню Йорк – големи градове, управлявани от демократите – ще получат подобно отношение, предаде АФП.

„Ще направим нашите градове много, много сигурни. Мисля, че Чикаго ще бъде следващият ни град, а след това ще помогнем на Ню Йорк“, обясни американският президент. 

Тръмп ще патрулира по улиците на Вашингтон с полицията и военните тази вечер

Евентуалното разполагане на войски в Чикаго ще следва подобен модел на спорната операция на Тръмп през юни в Лос Анджелис, където той изпрати 4000 членове на Националната гвардия на Калифорния и 700 действащи морски пехотинци въпреки възраженията на щата, съобщиха анонимни източници на Си Ен Ен.

Това ще допълни и разширената кампания на Имиграционната и митническата служба срещу мигрантите без документи.

Губернаторът на Илинойс Дж. Б. Прицкер и кметът на Чикаго Брандън Джонсън, и двамата демократи, категорично отхвърлиха идеята.

„Доналд Тръмп и републиканците MAGA се опитват да представят партията си като партия на „закона и реда. Това не може да бъде по-далеч от истината“, написа Прицкер в социалната мрежа X.

Прицкер заяви, че „обществената безопасност е под заплаха от администрацията на Тръмп“.

Джонсън каза, че градът не е получил официално съобщение от администрацията на Тръмп за разполагането на военни сили. Той определи подобно действие като „некоординирано, неоправдано и неразумно“.

През 2024 г. в Чикаго са регистрирани 573 убийства, което е с 8% по-малко от предходната година, по данни на полицията на града. 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
След преследване и катастрофа в курортното село Лозенец: Задържаха бус, пълен с мигранти

След преследване и катастрофа в курортното село Лозенец: Задържаха бус, пълен с мигранти
„Надяваме се на чудо“: Пострадалото след удар от АТВ дете не е контактно

„Надяваме се на чудо“: Пострадалото след удар от АТВ дете не е контактно

След Зеленска - и Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп: „Покажете същото съчувствие към Газа“

След Зеленска - и Емине Ердоган с писмо до Мелания Тръмп: „Покажете същото съчувствие към Газа“
60-метрова маса сплотява квартал в центъра на София

60-метрова маса сплотява квартал в центъра на София

СУ обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 г.

СУ обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 г.
Тази сутрин
Снимка: Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Адвокатът на един от обвиняемите за инцидента в Несебър: Според него коланите са подменени
Снимка: Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Инж. Божков за безводието в Плевен: Не се копае кладенец, едва когато ожаднееш
Снимка: Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Рачев: Лятото продължава, температурите няма да се срутят, да пропаднем и замръзнем
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: Магията на традициите
Магията на традициите
Снимка: По пътя към наградите "Оскар"
По пътя към наградите "Оскар"
Снимка: Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
Боряна Братоева за предизвикателството "Колко ми даваш?"
120 минути
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Снимка: Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин
Екслкузивно: Най-популярният руски писател за XXI век - Борис Акунин