Тръмп планира да разположи войски от Националната гвардия в Чикаго

Администрацията на Тръмп от седмици планира да разположи войски от Националната гвардия в Чикаго като част от разширената кампания за борба с престъпността и имиграцията, съобщиха американските медии.

Пентагонът е изготвил планове, които биха могли да мобилизират няколко хиляди членове на Националната гвардия в третия по големина град в страната още през септември, съобщи вестник „Вашингтон Поуст“, цитирайки анонимни източници, запознати с въпроса, предаде БГНЕС.

Пентагонът отказа да потвърди информацията. „Няма да спекулираме с бъдещи операции. Министерството е организация, която се занимава с планиране и постоянно работи с други партньорски агенции по планове за защита на федералните активи и персонал“, заяви представител на Министерството на отбраната.

Информацията идва след като президентът Доналд Тръмп разположи войски от Националната гвардия този месец в столицата Вашингтон, където друг представител на Министерството на отбраната съобщи, че персоналът скоро ще носи оръжие.

На 22 август Тръмп каза, че Чикаго и Ню Йорк – големи градове, управлявани от демократите – ще получат подобно отношение, предаде АФП.

„Ще направим нашите градове много, много сигурни. Мисля, че Чикаго ще бъде следващият ни град, а след това ще помогнем на Ню Йорк“, обясни американският президент.

Евентуалното разполагане на войски в Чикаго ще следва подобен модел на спорната операция на Тръмп през юни в Лос Анджелис, където той изпрати 4000 членове на Националната гвардия на Калифорния и 700 действащи морски пехотинци въпреки възраженията на щата, съобщиха анонимни източници на Си Ен Ен.

Това ще допълни и разширената кампания на Имиграционната и митническата служба срещу мигрантите без документи.

Губернаторът на Илинойс Дж. Б. Прицкер и кметът на Чикаго Брандън Джонсън, и двамата демократи, категорично отхвърлиха идеята.

„Доналд Тръмп и републиканците MAGA се опитват да представят партията си като партия на „закона и реда. Това не може да бъде по-далеч от истината“, написа Прицкер в социалната мрежа X.

Прицкер заяви, че „обществената безопасност е под заплаха от администрацията на Тръмп“.

Джонсън каза, че градът не е получил официално съобщение от администрацията на Тръмп за разполагането на военни сили. Той определи подобно действие като „некоординирано, неоправдано и неразумно“.

През 2024 г. в Чикаго са регистрирани 573 убийства, което е с 8% по-малко от предходната година, по данни на полицията на града.