Полицията е установила, че Стрейн е употребил „множество алкохолни напитки“ в различни заведения в Нешвил, отделил се е от приятелите си и е бил „видимо неадекватен“, когато е тръгнал по улица „Гей“, в непосредствена близост до река Къмбърланд, в нощта на 8 март.

BREAKING: The body of Riley Strain was recovered from the Cumberland River in West Nashville this morning, approximately 8 miles from downtown. No foul play-related trauma was observed. An autopsy is pending.