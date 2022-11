Антоновският мост – единственият близък път, свързващ южния украински град Херсон с контролирания от Русия източен бряг на река Днепър, се срути, съобщава Ройтерс.

Кадри, разпространени от някои украински медии в социалните мрежи, показват липсата на цели участъци от моста. Най-близкият друг мост на Днепър е на повече от 70 км от Херсон.

TELEGRAM: @BRAVESPIRIT17

Another video from the Antonovsky Bridge undermined by the Russians.

The pontoon crossing has also been destroyed.#RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #UkraineWar pic.twitter.com/ZMrH2IFVKR